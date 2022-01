Renault, Honda et Volvo signent avec Qualcomm pour s'équiper du châssis numérique Snapdragon

Dans le but de créer une architecture de nouvelle génération, Qualcomm va fournir à Renault, Honda et Volvo son Snapdragon Digital Chassis, en français donc le châssis numérique Snapdragon, dont nous parlions plus haut. Mais de quoi s'agit-il ? Qualcomm nous présente son châssis numérique comme « un ensemble de solutions technologiques pour la construction de véhicules connectés intelligents, qui sont plus sûrs, personnalisables, immersifs et évolutifs en permanence », et qui permet aux constructeurs automobiles « de redéfinir les véhicules du 21e siècle et de créer de nouvelles opportunités pour l'industrie ». Bon, dans le détail, c'est évidemment un peu plus compliqué que ça, puisque ce châssis touche à la connectivité, aux communications, au cockpit numérique, à l'assistance au conducteur et à l'autonomie.