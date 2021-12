Samsung dévoile ses nouvelles puces pour l'automobile, dotées de 5G

« Des technologies automobiles plus intelligentes et plus connectées pour des expériences embarquées enrichies, notamment en matière de divertissement, de sécurité et de confort, deviennent des caractéristiques essentielles sur la route », a indiqué Jaehong Park, cadre de Samsung en charge des SoC custom dans un communiqué publié le 30 novembre. « Grâce à un modem 5G avancé, à un processeur multicœur optimisé pour l'intelligence artificielle et à une solution PMIC éprouvée, Samsung transfère son expertise en matière de solutions mobiles dans sa gamme automobile et est en mesure d'étendre sa présence dans ce domaine », lit-on plus loin.

Comme le résume Samsung, l'Exynos Auto T5123 se concentre sur la 5G, tandis que l'Exynos Auto V7 se focalise sur les performances et l'IA. La première des deux puces vise à offrir aux constructeurs automobiles plus de souplesse pour lancer des véhicules disposant d'une connectivité 5G autonome ou non. La puce est capable de monter à une vitesse de 5,1 Gbps en téléchargement. De quoi permettre la diffusion de contenus haute définition tout en autorisant des appels téléphoniques via internet, note Samsung dans son communiqué.

L'Exynos Auto T5123 est du reste compatible avec la mémoire LPDDR4X et se base sur deux cœurs CPU ARM Cortex-A55. Elle intègre aussi un système de navigation par satellite (GNSS). Par ce biais, Samsung veut offrir à ses clients une solution clé en main, ne nécessitant pas l'ajout de composants externes.