L'Exynos 2100 de Samsung pourrait s'annoncer le 15 décembre

Une fois n'est pas coutume, Samsung a su garder secrètes les caractéristiques principales de son futur System on a Chip. Mis à part qu'il sera gravé en 5 nm, on ignore tout ou presque de ses particularités. Et connaissant l'historique de la marque en matière de fuites, autant de secrets à cinq jours du lancement laissent admirateur.

Plus sérieusement, et tout comme le récemment dévoilé Exynos 1080, le modèle 2100 n'utilisera plus de cœurs « Mangoose » mais bien Cortex, comme la concurrence. On peut donc s'attendre à un écart de performances bien moins important qu'entre le Exynos 990 et le Snapdragon 865 — qui avait fait bondir les acheteurs européens de Galaxy S20 en début d'année.

Enfin, on parie que l'Exynos 2100 mettra une emphase particulière sur le domaine de l'intelligence artificielle et du traitement d'image. Les performances n'étant plus un réel problème sur les smartphones haut de gamme, tout se joue désormais sur les capacités de photographie computationnelle.