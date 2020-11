Samsung annonce son premier SoC gravé en 5nm : l'Exynos 1080

Comme détaillé par GSMArena, la nouvelle puce de Samsung s'équipe d'un total de 8 cœurs rassemblés en trois clusters. Le premier de ces clusters se limite à un seul cœur ARM Cortex A78 cadencé à 2,8 GHz, les deux autres comprennent respectivement trois autres cœurs Cortex A78 (à 2,6 GHz cette fois) et quatre cœurs Cortex A55, plus économes en énergie et cadencés à 2,0 GHz seulement.

L'Exynos 1080 embarque aussi une partie GPU Mali G78 MP10 et un modem 5G intégré capable de supporter à la fois les ondes millimétriques et les bandes inférieures à 6 GHz. Le Bluetooth 5.2 sera aussi pris en charge par ce modem.