Galaxy Note 20 : le SoC Exynos 990 serait aussi performant qu'un Snapdragon 865

Mais Anthony croit savoir que de nombreuses améliorations logicielles ont été apportées par Samsung pour d’une part améliorer les performances de son chipset et d’autre part alléger sa consommation électrique. Au point qu’il n’hésite pas à qualifier le SoC de « Exynos 990+ ».

Au fond, on ignore si Samsung a aussi profité de la gestation plus longue du Note 20 pour retravailler le hardware de son SoC, ou s’il ne s’agit que d’ajustements logiciels. Si tel était le cas, on pourrait s’imaginer que les Galaxy S20 pourront être mis à jour afin de profiter de ces optimisations. Une éventualité qu’Anthony juge « plausible » dans un autre tweet.