Après Polestar, PSA opte à son tour pour Android Automotive

Android Automotive pourrait se retrouver dans de nombreux modèles supplémentaires après l'accord avec PSA. Le groupe français possède en effet les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall et a signé un accord de fusion avec Fiat Chrysler Automobiles. L'entité, nommée Stellantis, comportera plusieurs marques italiennes et américaines, et il ne serait pas étonnant de voir l'ensemble du géant de l'automobile adopter à l'avenir le système d'exploitation de Google.