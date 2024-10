Fort heureusement, OPPO ne se contente pas de s'inspirer de son concurrent américain, et propose aussi quelques optimisations et améliorations sous le capot. La marque insiste notamment sur les animations, annoncées comme plus fluides sur ce nouvel OS.

L'installation des apps devrait être également 26% plus rapide que sur la version actuelle de ColorOS, et la réactivité du système améliorée de 18%. Il faudra attendre d'avoir un appareil mis à jour sous la main pour constater un vrai progrès sur ces différents points. L'assistant XiaoBu va enfin intégrer plusieurs fonctionnalités d'intelligence artificielle pour supprimer un élément d'une photo ou la recadrer automatiquement, ainsi qu'une capacité permettant d'entourer un élément d'une image pour obtenir des informations.

ColorOS15 devrait débarquer en novembre prochain sur plusieurs modèles dont le Find X7, et se poursuivra jusqu'en mars 2025 sur un plus large panel de smartphones OPPO et OnePlus à travers la mise à jour OxygenOS 15 qui partagera plusieurs de ces nouveautés.