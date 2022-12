"Le déploiement logiciel le plus rapide de son histoire" : OPPO nous présente son ColorOS 13

Parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, OPPO a également annoncé des changements à venir concernant sa politique de mise à jour. En effet, la volonté du fabricant est d’apporter une expérience d’utilisation plus « stable » et plus « durable », selon ses propres termes. Il proposera donc dès 2023 un support de cinq ans en matière de correctifs de sécurité. De plus, il s’engage à publier pas moins de quatre mises à jour majeures d’Android. À noter que cela concernera malgré tout une sélection d’appareils haut de gamme.