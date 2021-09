ColorOS 12 : quelles sont les nouveautés au programme pour les smartphones OPPO, OnePlus et realme ?

Pour cette mise à jour, OPPO met l’accent sur une amélioration nette des performances côté software, promettant notamment un gain de fluidité des animations. L'objectif du constructeur chinois serait de rendre l’expérience utilisateur « plus réaliste, plus fluide et plus intuitive » ; pour ce faire, ColorOS 12 intègre un algorithme d'intelligence artificielle dont le but est de réduire le lag, notamment en priorisant certaines applications selon les habitudes des utilisateurs.

Nous ne manquerons pas de vérifier en test si les gains de performances promis par OPPO se vérifient à l'usage.