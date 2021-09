Les OnePlus 9 accueillent un nouveau mode photo Xpan en hommage au Hasselblad Xpan

Les photos prises en mode Xpan ont un rapport d’aspect de 65:24, identique à celui de l'appareil Hasselblad Xpan original. Les photos prises en mode Xpan sont recadrées à partir de l’appareil photo principal de 48 Mp et de l'objectif ultra grand angle de 50 Mp, au lieu du mode 12 Mp par défaut. En résulte une image haute résolution de plus de 20 Mp. Les images Xpan présentent ainsi une résolution de 7 552 × 2 798 en 30 mm et de 7 872 × 2 916 en 45 mm.