OPPO lance ses Reno6 Pro 5G et Reno6 5G, cap sur la photo

L'OPPO Reno6 Pro 5G dispose d'un écran AMOLED incurvé HDR10+ de 6,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L'ensemble pèse 188 grammes pour seulement 7,99 mm d'épaisseur, et est sublimé par un design sobre. La marque se permet une petite excentricité puisque la coque revêt l'OPPO Glow, qui réfléchit très joliment la lumière et est 100 % résistant aux traces de doigts. Il est disponible en deux coloris : gris lunaire et bleu arctique.

Sous le capot, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 870 (octa-core jusqu'à 3,2 GHz) couplé à 12 Go de RAM LPDDR4x, et une puce graphique Adreno™ 650 @ 670MHz. Le tout est complété par 256 Go d'espace de stockage. Sa batterie de 4 500 mAh (2x2 250 mAh) qui garantit jusqu'à deux jours d'autonomie est compatible avec la technologie de charge rapide SuperVOOC 2.0 à 65 W, qui permet un chargement complet en 31 minutes.