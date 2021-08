Dans la continuité d'Apple et de realme, OPPO sort une gamme de chargeurs magnétiques avec MagVOOC

L'année 2021 se place de plus en plus sous le signe du sans-fil, et plus précisément du lancement de produits permettant une recharge magnétique des appareils. Après Apple en début d'année, puis realme cet été, OPPO entre dans la danse. La firme chinoise saisit ainsi l'opportunité que constitue la Smart China Expo, qui se déroule du 23 au 26 août à Chongqing (Chine) sur le thème « Smart Technology: Empowering Economy, Enriching Life », pour dévoiler sa nouvelle technologie.

Baptisée MagVOOC, cette innovation a pour objectif de permettre une recharge sans-fil des smartphones compatibles avec un tel système. Mieux encore, OPPO a dévoilé plusieurs accessoires pour y parvenir. Le premier, le plus conséquent, est un support de charge. D'un blanc immaculé et au design moderne, il délivre une puissance de 40 W, idéale à domicile par exemple. Selon GSMArena, un OPPO Ace2, doté d'une batterie de 4 000 mAh, est complètement chargé en 56 minutes via ce système.