realme lance également un chargeur 125 W : un premier smartphone compatible attendu en août

Pas le temps de niaiser

L’impatience est un vilain défaut, mais realme (et OPPO) en font un argument marketing. Déjà particulièrement costaud dans ce domaine grâce à ses chargeurs SuperDart de 65 W (lequel recharge le realme X50 Pro 5G en 37 minutes chrono), le constructeur chinois va plus loin encore et dévoile UltraDart : un adaptateur secteur doublant presque la puissance de charge.

Comme OPPO, realme semble s’être assuré d’équiper son chargeur de la sécurité nécessaire pour éviter une surchauffe et — conséquemment — la fonte de votre prise murale, du chargeur et de votre smartphone. UltraDart serait conçu pour ne jamais dépasser les 40°C, promet realme.

Contrairement à OPPO, qui n’a pour le moment rien dit de la disponibilité de son nouveau produit, realme annonce qu’un premier smartphone compatible avec UltraDart sera lancé en août. Il s’agira d’un mobile compatible 5G.