Xiaomi dévoile ses nouveaux produits écosystème pour 2020

D'un côté, le Xiaomi Redmi 9C NFC est équipé d'un capteur d'empreinte sous l'écran et d'un processeur MediaTek Helio G35 cadencé à 2,3 GHz. Une triple caméra optimisée par l'IA est même de la partie. Il débarquera début septembre à 129,90€ dans sa version 2+32 Go et à 149,90€ pour le modèle 3+64 Go.