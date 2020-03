Xiaomi présente le 70mai A1, un nouveau scooter électrique à petit prix

Lire aussi :

Très léger, mais très lent

Dashcam intégrée

Principalement connu pour ses smartphones , le constructeur Xiaomi s'est petit à petit fait une place de choix sur le créneau des trottinettes électriques. Tant et si bien que son modèle M365 Pro est aujourd'hui devenu l'une des références en la matière. Ambitieuse, la firme de l'empire du Milieu a aussi pris d'assaut le secteur des scooters zéro émission : en témoignent l'introduction de son Himo T1 et et C16 Et puisque le groupe asiatique compte véritablement s'accaparer un maximum de parts de marché, un nouveau scooter électrifié répondant au nom de Xiaomi 70mai A1 a récemment fait l'objet d'une intronisation, aux côtés d'une version Pro, apprend-on dans les colonnes d'Electrek. D'un poids de 52 kilos, les deux modèles, très petits en apparence, s'arment de roues de 16 pouces.La déclinaison classique propose une batterie de 768 Wh lui octroyant une autonomie de 60 kilomètres, lorsque l'A1 Pro se dote d'une batterie plus généreuse de 960 Wh, soit un rayon d'action de 70 kilomètres. Amovible, le pack de batterie se veut facilement rechargeable à la maison ou au travail. Ajoutez à cela des freins à disques hydrauliques intégrés aux deux véhicules, et une vitesse de pointe tutoyant les 25 km/h maximum.L'A1 Pro se veut en revanche plus avancée sur le plan technologique, puisque équipé d'un écran tactile et d'unede 1080p, elle-même dotée d'un objectif grand angle de 130 degrés capable de capturer des vidéos lors d'un trajet. L'instrumentation numérique est quant elle complétée d'un GPS intégré et d'un système de commande vocale.Uniquement disponible en Chine lors de leur lancement, les scooters A1 et A1 Pro sont commercialisés aux prix respectifs de 2 999 et 3 999 yuans, soit environ 380 et 510 euros.