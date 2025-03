L'essor considérable du vélo à Paris depuis la fin de la pandémie de COVID-19 a transformé la physionomie de la capitale. La mairie a encouragé ce mouvement en lançant un ambitieux plan vélo 2021-2026 prévoyant la création de 180 kilomètres de nouvelles pistes cyclables. Mais cette démocratisation rapide s'accompagne de tensions nouvelles dans le partage de l'espace public.

Et ce sont les fatbikes qui cristallisent le gros de ces difficultés. Ces vélos électriques aux pneus larges, facilement débridables, peuvent atteindre des vitesses impressionnantes. L'un d'eux a été flashé à 67 km/h rue de Rivoli. Mais la réglementation peine à suivre. « Les règles à leur sujet doivent être clarifiées », admet Nicolas Nordman, « notamment quant à la légalité de leur présence sur les pistes cyclables. Dans l'attente d'une précision de la réglementation, on verbalise la vitesse excessive, car ça, on peut la contrôler ».

Le problème technique complique la tâche des forces de l'ordre. Contrairement à Lille où la brigade de sécurité routière départementale dispose d'un « curvomètre » permettant de vérifier si les vélos électriques sont bien bridés à 25 km/h, Paris ne possède pas encore cet équipement. Les agents doivent donc se contenter de contrôler la vitesse instantanée sans pouvoir sanctionner spécifiquement les vélos non conformes.

La réaction des cyclistes verbalisés montre un manque d'acceptation des règles. « Les cyclistes ont du mal à accepter les contraventions. Ils nous disent qu'on devrait faire preuve de tolérance », rapporte Katia. Des excuses variées sont avancées : « Je ne voyais pas le feu rouge, il y avait un camion », « 90 euros pour 3 mètres sur le trottoir, c'est une blague ? », ou encore « c'est cher payé surtout quand on n'est pas informé de la réglementation officielle ».

Pourtant, la législation est claire. La Sécurité routière rappelle qu'« il est interdit de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre un son » et que « l'usage du téléphone tenu en main est également interdit ». Les policiers constatent d'ailleurs que « bon nombre de cyclistes retirent leurs oreillettes lorsqu'ils voient des policiers, signe qu'ils sont au courant ».

Le défi pour Paris consiste maintenant à trouver l'équilibre entre promotion du vélo et respect des règles de sécurité. Une cohabitation qui passe par plus de contrôles, mais aussi par des aménagements adaptés. Nicolas Nordman précise que, sur les lieux identifiés comme dangereux, « on va soit réaliser des aménagements, comme mettre une piste cyclable ou agrandir le trottoir ou, si ces aménagements sont déjà effectués, mener des opérations de police régulières ».

Il n'en reste pas moins que le développement du réseau cyclable, que ce soient les pistes cyclables, voies vertes ou partagées, associé aux aides à l'achat de vélos électriques notamment favorisent l'essor des deux-roues sur nos routes. Et c'est mathématique, plus il y a de vélos, plus il y a de morts à vélo.