Depuis 2 ans, l'utilisation du vélo en France a explosé

En 2022, et si le télétravail obligatoire sévissait en début d'année, les niveaux de fréquentation sont jusqu'à maintenant et dans l'ensemble plus élevés que ceux de 2021, et même « très nettement supérieurs » à ceux de 2019, comme on le voit sur le tableau fournit par Vélo et territoires. Les courbes ne diminuent que par moment et seulement lorsque la météo fait des siennes. Concernant les deux mois d'été, vous remarquerez que juillet l'emporte sur août.