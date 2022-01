Faut-il interdire les vélos électriques sur les voies cyclables ? Plusieurs villes se posent la question

Un peu partout dans le monde et bon an, mal an, les pistes cyclables foisonnent et tendent à démocratiser l'usage du vélo électrique, dont les ventes ont augmenté de 240 % en 2021 sur la planète, si l'on en croit les données du cabinet d'études NDP Group, dépassant ainsi celles des bicyclettes traditionnelles. La pandémie de Covid-19 est passée par-là et a contribué à accélérer l'adoption du vélo électrique, qui pour beaucoup est considéré comme un vrai moyen de transport alternatif à la voiture par exemple, permettant de mieux lutter contre le réchauffement climatique. Mais certains se demandent si la place des vélos à assistance électrique, dotés d'un moteur, est bien sur les pistes cyclables.