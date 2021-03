50 % des motards favorables à un changement pour l'électrique, selon un récent sondage outre-Manche

Cependant, il y a une forte corrélation entre l’âge et cet intérêt. Les jeunes motards sont nettement plus enclins à adopter l’électrique que les anciens. En effet, 58 % des sondés ayant moins de 25 ans répondent être intéressés par un véhicule électrique. Cette adhésion tombe à 41 % pour la tranche des 55-64 ans. Elle s’effondre à 32 % chez les plus de 65 ans.