Baromètre de la mobilité : près d'un Français sur trois prêt à passer à la voiture électrique

Cette semaine nous vous proposons de redécouvrir l'une des licences du jeu de frappe en 3D les plus originales et attachantes que Capcom ait jamais pondu : Rival Schools. Malgré seulement deux opus sortis entre 1996 et 2000, celle-ci demeure parmi les plus populaires du catalogue de l'éditeur et l'espoir de la voir reprendre le chemin des classes est toujours vivace chez les aficionados du genre.