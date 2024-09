On pensait que la transition vers les voitures électriques se ferait en douceur. On se fourvoyait lourdement. Les conducteurs de véhicules thermiques restent sur leurs gardes. Dans un récent sondage effectué sur un panel de consommateurs au Royaume-Uni, la majorité des automobilistes britanniques continue de croire que les voitures électriques sont plus coûteuses et moins fiables que leurs homologues à essence.

D'où leur vient cette croyance ? De la désinformation et d'idées préconçues qui impliquent une réticence marquée à franchir le pas vers l'électrique. Pourtant, les chiffres racontent une tout autre histoire. Entre économies à l'usage et impact environnemental réduit, les avantages des véhicules électriques sont bien réels. Alors, comment expliquer ce décalage entre perception et réalité ?