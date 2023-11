Changer pour une voiture électrique ? Les Français sont les plus réticents en Europe

« L'automobiliste en plein brouillard ». Voilà comment a été intitulée l'étude menée par l'observatoire Cetelem auprès de 15 000 personnes vivant dans 16 pays différents, parmi lesquels on compte majoritairement des pays européens ainsi que les États-Unis, le Mexique, le Japon et la Chine.

Et les résultats montrent que les intentions d'achat ne sont pas partout les mêmes. Alors que « les Chinois et, à un degré moindre, les Norvégiens confortent leur leadership électrique avec respectivement 65 % et 43 % d’intentions d’achat », les Français se retrouvent tout au bout du classement, avec environ 20% d'intentions d'achat.