Véhicules électriques : la France seulement 8e des prédictions à 2035

La France, elle, ne serait que huitième, avec une proportion de 43,43 % de véhicules électriques. Cela représente tout de même une flambée de 568 % des immatriculations de véhicules électriques. On note tout de même que seuls six pays - et la France n'en fait pas partie - auront basculé dans une société où plus d'un véhicule neuf immatriculé sur deux sera électrique. Alors que l'on promet un prix équilibré entre le véhicule thermique et le véhicule électrique d'ici 2025, il paraît peu probable, selon les résultats de cette étude, que la France parvienne à atteindre cet objectif. La question des points de charge se posera aussi ces prochaines années, la Commission européenne estimant, fin 2020, qu'il en faudrait entre 3 et 6 millions (il y en aurait autour de 250 000 aujourd'hui en Europe, environ 50 000 en France).