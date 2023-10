Linky : jusqu'à 200 000 compteurs électriques potentiellement bridés cet hiver en cas de blackout

Linky va-t-il finalement réussir à faire l'unanimité contre lui ? Alors qu'il a fallu de nombreux combats pour que celui-ci ne soit plus obligatoire, et qu'il est même accusé par certains de disposer d'une caméra-espion, il serait cette fois le véhicule d'une nouvelle politique de l'État. Un décret est en effet en cours de rédaction afin de mettre à l'essai une réduction de la consommation dans un certain nombre de foyers dans les mois à venir.