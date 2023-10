En cas de tension sur le réseau électrique cet hiver, le gouvernement pourrait procéder à des coupures ciblées

L'an dernier, Enedis avait été autorisée par arrêté officiel à désactiver de manière temporaire les logements équipés d'un compteur Linky. Une mesure qui n'avait évidemment pas été très bien accueillie. Pendant l'hiver 2022, le contexte énergétique était très complexe en France, et EDF avait très mal géré son calendrier de relance du parc nucléaire. En bref, la production était clairement insuffisante, et cette solution de délestage avait été envisagée. Malgré tout le système de production a tenu. Cette année, le gouvernement prévoit une autre approche, un peu moins extrême : limiter la consommation électrique de certaines zones, et non la coupure totale.