Vous avez un compteur Linky ? Attention, vous pourriez subir des désactivations cet hiver

Cette suspension pourra être de 2 heures au maximum. L'arrêté précise que la suspension temporaire ne pourra intervenir ni le matin, ni en soirée, et encore moins la nuit. Plus précisément, la « désactivation quotidienne » évoquée devra se faire durant la plage horaire suivante : entre 11 h 30 et 15 h 30. Mais celle-ci se fera très vraisemblablement de 12 h à 14 h, dans le cas où elle doit intervenir. Tout cela dans le cadre du plan de sobriété énergétique du gouvernement.