Avez-vous le droit de refuser l'installation d'un compteur Linky chez vous ?

« Pour les clients non équipés d’un compteur Linky et qui n’auraient pas transmis d’index de consommation en 2022, la CRE a annoncé un système de facturation du relevé qui sera progressivement mis en place à partir du 1er janvier 2023. Les clients qui n’auraient pas fait parvenir leur index de consommation paieront un supplément de 8,48 € tous les deux mois, soit 50,88 € HT par an jusqu’au remplacement de l’ancien compteur électrique dans leur foyer par un compteur Linky », signifie Enedis.