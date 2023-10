Linky : voilà pourquoi certains Français mettent du Scotch sur leurs compteurs

L'article évoque même une caméra grand-angle, capable d'envoyer sur le réseau du fournisseur d'énergie toutes les images recueillies dans le logement où l'appareil est installé. Alors, oui, cela peut inquiéter, mais… Science Info est en réalité un site parodique.

En effet, en cliquant sur la section « À Propos » du site, on peut lire : « Voilà, il suffit juste d’être un peu curieux et de cliquer sur ce lien pour découvrir que ce site d’information scientifique publie des informations totalement fausses, voire archifausses et en plus, même pas vraies.

Le site ScienceInfo.fr est un site parodique, satirique, anxiogène et sans gêne. »

Pas de panique donc, il n'y a aucune caméra espion intégrée au compteur Linky.