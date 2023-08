Voici Pinky, le petit frère du compteur Linky

Il y a un peu moins de 8 ans, le 1er décembre 2015, le déploiement national de la première vague de trois millions de compteurs communicants Linky débutait. Aujourd'hui, quand bien même le compteur est (très) loin de faire l'unanimité, on compte plus de 40 millions de compteurs déployés en France, Enedis redoublant d'efforts pour imposer le compteur aux plus réfractaires.