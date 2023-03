Compteurs Linky : la mise en service va vous coûter moins cher !

Alors, la question que l'on se pose tous, c'est « quel sera le montant de la mise en service du compteur après la prochaine baisse ? » Pour le moment, on l'ignore, tout comme on ne connaît pas non plus la date de la diminution des frais. Cette question double devra être tranchée par la Commission de régulation de l'énergie, qui reste l'autorité, par définition, de la société Enedis.