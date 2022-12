Refuser Linky ? On sait (enfin) combien ça coûte

S'il y a bien un sujet qui trouve grâce auprès d'une majorité quasi absolue de la Fédération Française des Mécontents, c'est bien le compteur Linky. Lancé en 2015 par Enedis, ce compteur dit « intelligent » transmet directement les données de consommation d'électricité sans nécessité qu'elles soient relevées par un humain. À la clef, un calcul bien plus précis et donc, une facture plus élevée, ont eu raison du (très) faible capital sympathie du Linky. Si aujourd'hui la France compte près de 38 millions de compteurs actifs, 10 % d'entre eux, soit 3,8 millions, ne sont toujours pas des Linky.

Et parmi les irréductibles, il y a celles et ceux qui, pour des raisons plurielles, n'ont pas encore de compteur Linky et les autres, qui affichent ostensiblement leur refus. C'est désormais officiel, dès janvier 2023, refuser un compteur Linky entraînera une facturation relevée de 61 euros supplémentaires par an.

Que l'on soit clair, cette facture n'intervient que pour celles et ceux qui rejettent l'installation d'un compteur Linky alors qu'ils y sont éligibles. Si vous possédez un ancien compteur sans qu'Enedis ne puisse précéder à l'installation d'un Linky, rien ne change pour vous.