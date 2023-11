Un tournant ? En 2023, les Français ont acheté plus de voitures électriques et hybrides que de véhicules 100% thermiques

L'électrification du parc automobile est un objectif majeur du gouvernement, qui y met les moyens, que ce soit pour la multiplication des bornes électriques ou l'offre d'un bonus écologique. Et les Français suivent leur État dans ce dossier, en se tournant de plus en plus vers des modèles considérés comme plus écologiques. Au point même que l'on pourrait vivre un point de bascule dans les habitudes de consommation cette année.