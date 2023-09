Un impact de l'inflation : les Français gardent leur voiture de plus en plus longtemps

Malgré un parc automobile vieillissant, le diesel poursuit son déclin, ne représentant plus que 16 % des nouvelles immatriculations dans l'Hexagone. Quant aux motorisations alternatives, telles que les hybrides, les hybrides rechargeables et les électriques, elles prennent toujours plus d'importance dans le parc. En 2022, elles pesaient pour 43 % des véhicules vendus et 8 % de la flotte totale française. Du point de vue des autorités, cela reste encore insuffisant.