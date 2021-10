Au troisième trimestre, les voitures hybrides se sont plus vendues que les diesel

Comme une hyperbole de l’écologie, les voitures hybrides étaient ouvertement moquées au début des années 2000 (South Park S10 E02). Aujourd’hui, le montage simple atmosphérique/électrique a presque doublé ses parts de marché en un an (12,3 % à 20,7 % sur les Q3 2020 et 2021). Plus encore, la part des véhicules nouvelle génération (électrique, hybride et hybride rechargeable) atteint 39,6 % des ventes sur la période ce qui fait de l'association la part des véhicules les plus vendus devant l’essence (39,5 %).

Si, bien entendu, les défis sont nombreux, que des millions d’emplois sont concernés et qu’à cette heure, aucune solution n’est parfaite, un monde peuplé de voitures à faibles émissions et aux nuisances sonores réduites, cela fait rêver.

Pour conclure, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a annoncé sur France Info que la prime à la conversion et le bonus à l’achat seront maintenus jusqu’au 1er juillet 2022 . Avec plus de 10 000 euros d’aide selon les cas, il est peut-être temps de réfléchir à franchir le cap.