La prime à la conversion pour les véhicules diesel prendra fin le 1er janvier 2021

Malgré les évolutions de ces dernières années pour se conformer aux normes de plus en plus restrictives sur les émissions polluantes et sur le CO 2 , les véhicules neufs dotés d’une motorisation thermique diesel ne pourront plus bénéficier de la prime à la conversion de 3 000 € à partir de l’année prochaine.

Jusque-là réservée aux ménages dont le revenu fiscal de référence ne dépassait pas 13 489 € pour l’achat d’un véhicule thermique qui émet moins de 137 grammes de CO2 par kilomètre, cette prime est purement et simplement supprimée de la loi de finances 2021 avec application au 1er janvier prochain.