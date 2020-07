Prime à la conversion : victime de son succès, elle sera prolongée sous une autre forme

À l'heure actuelle, le dispositif prévoit une somme de 3 000 euros de

soutien pour l'achat d'un véhicule à moteur thermique, immatriculé après le 1er septembre 2019 et rejetant moins de 117 grammes d'équivalent CO 2 par km, et de 5 000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique rejetant moins de 20 grammes d'équivalent CO 2 par km.

Ce dispositif, annoncé en mai, devait être limité dans le temps et en nombre de primes versées, limité 200 000.