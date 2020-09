Le nouveau barème des bonus/malus automobile se précise

Si le barème du bonus/malus était fondé en début d’année sur les émissions de CO 2 issues du NDEC, il a été revu et corrigé dès le mois de mars pour suivre le cycle WLTP, plus proche de la réalité. Mais c’était sans compter la pandémie mondiale qui a touché la France au printemps et qui a bloqué l’économie du pays et du reste du monde.