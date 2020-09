Automobile : le gouvernement envisagerait un malus lié au poids des véhicules

Mais ce qui ne manque pas de sel non plus, c'est que les véhicules électriques et hybrides, initialement exclus du nouveau système, pourraient également être concernés. Si on prend l'exemple du Peugeot e-2008, d'un poids de 1 548 kg, on se retrouve donc avec une taxe à hauteur de 1 480 euros, pour un SUV 100 % électrique. Il n'aura en effet échappé à personne qu'un véhicule non thermique a besoin d'une batterie, et que ce composant alourdit nécessairement l'ensemble.

Par ailleurs, le dispositif pourrait également récompenser les véhicules les plus légers, dont le poids serait inférieur à 1,2 tonne. Par conséquent, un automobiliste qui ferait l'acquisition d'une sportive comme le Mazda MX-5, pesant 996 kg, recevrait un bonus de 2 040 euros. Mais serait, dans le même temps, sanctionné d'un malus écologique, en raison des émissions de CO 2 du véhicule…

Le ministère de l'Économie et des Finances a toutefois rappelé qu'aucune décision n'avait encore été prise. On devrait en savoir davantage dans les prochaines semaines, avec les premiers arbitrages autour du projet de loi de finances 2021.