D'après cette étude, les voitures électriques sont plus dangeureuses pour les piétons

Les véhicules électriques, bien que vantés pour leur contribution à la

réduction des émissions et du bruit urbain, présentent encore des défis en matière de sécurité routière. Une récente étude britannique relayée par The Guardian et publiée dans le Journal of Epidemiology and Community Health met en lumière un aspect préoccupant : les voitures électriques et hybrides sont significativement plus dangereuses pour les piétons que leurs homologues à moteur thermique.