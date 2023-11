Les voitures électriques et hybrides seraient moins fiables que les voitures thermiques

L'impératif environnemental et les objectifs de réduction des émissions de dioxyde de carbone semblent condamner à terme les voitures équipées d'un moteur à explosion. Pour autant, après des décennies et des décennies de développement, elles ont pour elles d'être extrêmement robustes. Et ce, plus que les concurrentes, qui sont pourtant beaucoup plus populaires ces dernières années. C'est en tout cas ce que montre une nouvelle étude, qui vient d'être publiée.