Une étude le confirme : les voitures électriques sont bel et bien moins chères à l'usage

Le texte répète ainsi ce que d'autres études ont déjà affirmé avant lui : si les acheteurs sont généralement découragés par un prix d'achat plus conséquent, le passage d'un modèle thermique à une voiture électrique aux caractéristiques équivalentes peut devenir un investissement à long terme. Une différence qui tient à des coûts en carburants, en entretien et en réparations plus faibles côté véhicules électriques.

Jill Trotta, Vice-présidente du marketing et des ventes chez RepairPal, précise qu'au moment où un véhicule atteint sa cinquième année, les véhicules électriques coûtent en moyenne 900 dollars par an en réparation et en entretien. À puissance équivalente, les modèles thermiques coûtent en moyenne 1 200 dollars. Pour Gabe Shenhar, Directeur associé du centre de test de Consumer Reports, « les électriques n'ont tout simplement pas besoin d'autant d'entretien que les voitures à essence, et même si les réparations ne seront pas nécessairement moins coûteuses, elles seront moins souvent nécessaires ».

Sur l'ensemble de la vie d'un véhicule (estimée à 200 000 kilomètres dans le cadre de l'étude), les modèles électriques et hybrides seraient en moyenne deux fois moins chers à entretenir. Consumer Reports avance ainsi un coût d'entretien et de réparation de 9 200 dollars pour un modèle à combustion interne, contre 4 600 dollars pour les équivalents électriques et hybrides.