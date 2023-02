BMW Série 3, Peugeot 308, Renault Mégane... les hybrides rechargeables polluent 3 fois plus qu'annoncé

De plus, la possibilité de recharger les batteries avec le moteur pendant la conduite implique que la consommation de carburant est plus importante comparée à une utilisation plus classique. Cette particularité n'étant pas considérée dans les mesures officielles affichées par les constructeurs, les véhicules émettent plus de CO₂ que prévu, ne déplaçant ainsi le problème de la pollution qu'en dehors des centres-villes.