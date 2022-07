En Europe, un nouveau mode de calcul des émissions de CO2 des voitures hybrides se prépare

Des tests réalisés par le groupe Transports et Environnement (T&E) montrent que les véhicules comme le Mitsubishi Outlander, le Volvo XC60 ou encore le BMW X5 émettent entre trois et douze fois plus de CO2 que les valeurs annoncées par les constructeurs. La différence est majeure lorsque les véhicules roulent sur batterie vide, en rechargement automatique.