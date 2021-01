Une nouvelle étude incrimine de nouveau les émissions de CO2 des véhicules hybrides rechargeables

Les journalistes du magazine ont mis à l’épreuve du bitume trois véhicules PHEV stars dans leur édition 52-53/2020 : Ford Explorer, Porsche Cayenne et VW Touareg. Sur des parcours d’environ 570 km dans le premier cas et 670 km dans les deux autres, ils ont constaté des valeurs de consommation réelle plus élevées que les spécifications à hauteur de respectivement 407 %, 359 % et 387 %.