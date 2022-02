L'Europe veut durcir le contrôle des émissions de CO2 pour les voitures hybrides rechargeables

Présentés comme une alternative crédible aux véhicules 100 % thermiques, les véhicules hybrides rechargeables, qui disposent notamment d'une batterie alimentant un second moteur électrique rechargeable sur secteur, sont dans les viseurs de plusieurs régulateurs. Après le canton du Valais en Suisse, qui a décidé de retirer les subventions publiques allouées à l'achat des hybrides , c'est désormais la Commission européenne qui souhaite des tests d'émissions de CO 2 des hybrides rechargeables au plus proche de leur consommation réelle.

Longtemps critiqués pour leur incapacité à reproduire les conditions de consommation que rencontrent au quotidien les usagers, les tests incriminés sont essentiels pour déterminer la pollution émise par un véhicule. Cela constitue aussi un facteur majeur pour le constructeur automobile, car plus celui-ci dispose d'un parc automobile « vertueux », et plus il est en passe d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. On le rappelle, l'UE souhaite atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050.

En conséquence, le test actuel, le WLTP, initialement plébiscité car déjà bien plus proche des résultats rencontrés au quotidien par les utilisatrices et les utilisateurs, est encore insuffisant pour la Commission européenne. Un amendement doit ainsi être porté au protocole WLTP afin de le faire évoluer d'ici 2025.