L'hybride rechargeable, une "escroquerie" ? Un canton suisse supprime ses subventions après un rapport saisissant

S'il a été décidé, il y a quelques jours, que l'armée suisse n'utiliserait plus WhatsApp, Telegram ou Signal , c'est au tour du canton du Valais d'opérer un recadrage en règle. Et cela ne concerne pas les messageries instantanées cette fois-ci, mais les véhicules hybrides rechargeables. Réputés pour leur propension à réduire les émissions de gaz à effet de serre par l'utilisation d'énergie électrique en lieu et place du tout thermique, les véhicules hybrides sont pointés du doigt par des données qui ne sont en fait pas aussi bonnes qu'annoncé, selon une étude réalisée par Impact Living.

Cette structure, spécialisée dans le management de projets vers des solutions plus écoresponsables pour ses clients, a été commissionnée par le canton du Valais pour évaluer l'impact réel des véhicules hybrides rechargeables. Or, l'étude démontre que dans ce territoire montagneux fait de vallées et de sommets pour le moins abrupts (le Cervin en est une belle illustration), l'impact positif sur l'environnement de tels véhicules est très discutable.

Il en ressort que les hybrides rechargeables n'émettent guère moins que les véhicules thermiques classiques. Pour mener à bien son étude, Impact Living a fait rouler dans des conditions similaires vingt véhicules hybrides rechargeables et quinze véhicules thermiques (sans préciser quels modèles cependant). Et si le relief du Valais peut sembler favorable à la recharge de la batterie lors des descentes et l'utilisation du frein moteur, c'est bien tout ce qu'il y a de positif à retenir.