Quelles sont les voitures hybrides rechargeables les plus vendues en France en 2021 ?

Du côté des meilleurs représentants de l'ère hybride, c'est le groupe Stellantis qui se frotte les mains, avec la Peugeot 3008 qui se place largement en leader (15 647 ventes), suivie par la Renault Captur (7 776 ventes) et la Citroën C5 Aircross (6 626 ventes). Suivent ensuite Mercedes et son GLC, la DS7 Crossback , la Volvo XC40, le Hyundai Tucson, la Peugeot 508, la Renault Megane et enfin le Volvo XC60.