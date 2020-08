Volvo baptise ses véhicules hybrides rechargeables "Recharge" et va baisser leurs prix

Comme tous les autres constructeurs du marché, Volvo a mis un pied dans l'électrification avec l'arrivée de modèles hybrides et rechargeables, et la marque suédoise s'apprête à plonger dans le grand bain avec la commercialisation du XC40 Recharge, un SUV qui sera son premier véhicule électrique. Mais en plus de l'arrivée d'hybridations aussi bien légères que normales, Volvo propose également une gamme hybride rechargeable (PHEV) qui comporte ses deux berlines S60 et S90, leurs déclinaisons en break, et la gamme de SUV que sont le XC40, le XC60 et le XC90.