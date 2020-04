Volvo se met à la vente en ligne de ses véhicules

Volvo passe à l'e-commerce pour la vente de certains SUV de la gamme XC dans plusieurs pays européens, dont la France. Grâce au programme « Volvo vient à vous », vous pouvez choisir votre futur véhicule sur le site du constructeur et passer commande sans quitter votre salon.

Votre SUV Volvo à partir de 485€ par mois sans apport

Volvo, forte de son expérience aux Etats-Unis et en Chine avec le service « Volvo Valet » - qui permet de faire réaliser la révision de son véhicule sans bouger de chez soi - lance la vente en ligne de trois de ses best-sellers de la gamme XC, dont deux hybrides rechargeables.

Avec le programme « Volvo vient à vous », il est donc possible de commander le XC40 en version T2 Business, équipé de la boite robotisée Geartronic 8 et proposé à partir de 485 € par mois.

Pour les motorisations hybrides, le XC60 Recharge T6 AWD et le XC90 Recharge T8 AWD sept places sont tous deux proposés avec la finition « Inscription Luxe ». Le premier est annoncé dès 995 € par mois et le second à partir de 1 115 € par mois.

Ces trois versions sont ainsi proposées en location avec option d'achat sans apport pour une durée de 36 mois et 30 000 km pour toute commande avant le 30 juin 2020.