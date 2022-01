En Suisse, l'armée ne peut plus utiliser WhatsApp, Telegram ou Signal

L'application doit désormais être employée par tous les membres de l'armée suisse, du général à la recrue, et cela aussi bien pour des échanges confidentiels que pour de simples discussions entre soldats, ou même pour des conversations entre des militaires et leurs proches. « Tous les autres services ne sont plus autorisés », a ainsi déclaré le porte-parole de l'armée helvète, M. Daniel Reist.